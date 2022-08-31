Bein Sports 1 canlı izle! 31 Ağustos Çarşamba 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Liverpool - Newcastle canlı maç izle!
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Bugün Bein Sport 1 ekranlarında bugün İngiltere Premier Lig maçları olacak. Bein Sports programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Bein Sports canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Bein Sport canlı izle! Bein Sports 1 canlı izle şifresiz! Bein Sports 1 canlı! Bein Sports şifresiz canlı izleme linki, Bein Sports canlı izle araştırılıyor. İşte Bein Sports canlı yayın izle linki.
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Liverpool - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı bugün 31 Ağustos Çarşamba saat 22:00 'da Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
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Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
- 09:00 : BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR
- 10:30 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ
- 11:00 : beIN MANŞET
- 12:30 : FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ
- 14:15 : C. ALANYASPOR - M. BAŞAKŞEHİR
- 14:45 : FTA ANTALYASPOR - KASIMPAŞA
- 15:30 : FENERBAHÇE - Y. KAYSERİSPOR
- 16:00 : A. KONYASPOR - FENERBAHÇE
- 17:46 : SÜPER LİG'İN GOL KRALLARI
- 18:01 : SÜPER LİG HAFTASI
- 18:30 : İSTATİSTİK BANKASI
- 19:00 : GAMER
- 20:00 : KALECİ VE GOLCÜ
- 21:00 : MUHABİR MASASI
- 22:30 : SÜPER LİG HAFTASI
- 23:00 : İSTATİSTİK BANKASI
- 23:30 : HAFTANIN GOLLERİ
- 23:45 : 1. LİG HAFTANIN GOLLERİ
- Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
- Paket İsmi : DIGITURK T37
- Frekansı : 11675
- Polarisazyon Değeri : V - Dikey
- Kapsama : Batı
- SR : 24444
- FEC : 3/4