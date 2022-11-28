Bein Sports 1 canlı izle! 28 Kasım Pazartesi 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Dünya Kupası programı canlı izle!
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- 09:00 - Y. YOZGATSPOR - FENERBAHÇE
- 10:30 - SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ
- 11:00 - beIN MANŞET
- 12:30 - BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ
- 14:00 - ANKARAGÜCÜ - M. BAŞAKŞEHİR
- 15:45 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ
- 16:00 - Y.KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR
- 17:47 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ
- 18:00 - BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
- 19:45 - 1 YILDIZ 10 GOL
- 20:00 - SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ
- 21:00 - DÜNYA'NIN KUPASI
- 22:00 - beINSPIRED
- 23:00 - SPORUN MABETLERİ
- 23:30 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ
- 23:45 - 1. LİG HAFTANIN GOLLERİ
- Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
- Paket İsmi : DIGITURK T37
- Frekansı : 11675
- Polarisazyon Değeri : V - Dikey
- Kapsama : Batı
- SR : 24444
- FEC : 3/4