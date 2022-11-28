Bein Sports 1 canlı izle! 28 Kasım Pazartesi 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Dünya Kupası programı canlı izle!

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BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI (28 KASIM 2022)

09:00 - Y. YOZGATSPOR - FENERBAHÇE

10:30 - SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

11:00 - beIN MANŞET

12:30 - BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ

14:00 - ANKARAGÜCÜ - M. BAŞAKŞEHİR

15:45 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ

16:00 - Y.KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

17:47 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ

18:00 - BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

19:45 - 1 YILDIZ 10 GOL

20:00 - SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

21:00 - DÜNYA'NIN KUPASI

22:00 - beINSPIRED

23:00 - SPORUN MABETLERİ

23:30 - SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ

23:45 - 1. LİG HAFTANIN GOLLERİ

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ