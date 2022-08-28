Bein Sports 1 canlı izle! 28 Ağustos Pazar 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 4K canlı maç izle!

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BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

2022-2023 Süper Lig sezonu bu haftanın derbi maçı Trabzonspor - Galatasaray arasında oynanacak. Maç bugün 28 Ağustos Pazar günü akşam saat 21:45 'de başlayacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

09:00 : KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR

10:30 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

11:00 : SANTRA

12:30 : ANKARAGÜCÜ - SİİRT J.

14:05 : TRABZONSPOR - GALATASARAY

15:00 : A. KONYASPOR - FENERBAHÇE

15:30 : BEŞİKTAŞ - DG SİVASSPOR

16:06 : B. GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA

17:52 : 1 YILDIZ 10 GOL

18:01 : SÜPER LİG HAFTASI

18:30 : İSTATİSTİK BANKASI

19:00 : SANAL DİREKTÖR

20:00 : beIN SÜPER LİG

21:00 : GAZİANTEP - F.T.ANTALYASPOR

23:00 : beIN SÜPER LİG

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ