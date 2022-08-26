Bein Sports 1 canlı izle! 26 Ağustos Cuma 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 4K canlı maç izle!
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Bein Sports programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Bein Sports canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Bein Sport canlı izle! Bein Sports 1 canlı izle şifresiz! Bein Sports 1 canlı! Bein Sports şifresiz canlı izleme linki, Bein Sports canlı izle araştırılıyor. İşte Bein Sports canlı yayın izle linki...
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2022-2023 Süper Lig sezonu bu haftanın ilk maçı Gaziantep FK - Antalyaspor arasında oynanacak. Maç bugün 26 Ağustos Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
- 09:00 : KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR
- 10:30 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ
- 11:00 : SANTRA
- 12:30 : ANKARAGÜCÜ - SİİRT J.
- 14:00 : TRABZONSPOR - GALATASARAY
- 15:00 : A. KONYASPOR - FENERBAHÇE
- 15:30 : BEŞİKTAŞ - DG SİVASSPOR
- 16:00 : B. GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA
- 17:45 : 1 YILDIZ 10 GOL
- 18:00 : SÜPER LİG HAFTASI
- 18:30 : İSTATİSTİK BANKASI
- 19:00 : SANAL DİREKTÖR
- 20:00 : beIN SÜPER LİG
- 21:00 : GAZİANTEP - F.T.ANTALYASPOR
- 23:00 : beIN SÜPER LİG
- Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
- Paket İsmi : DIGITURK T37
- Frekansı : 11675
- Polarisazyon Değeri : V - Dikey
- Kapsama : Batı
- SR : 24444
- FEC : 3/4