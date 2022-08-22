Bein Sports 1 canlı izle! 22 Ağustos Pazartesi 2022 Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 4K canlı maç izle!

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BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

2022-2023 Süper Lig sezonu bu haftanın son maçı Fenerbahçe - Adana Demirspor arasında oynanacak. Maç bugün 22 Ağustos Pazartesi günü akşam saat 21:45 'de başlayacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

09:00 : ELAZIĞSPOR - GALATASARAY

10:30 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

11:00 : beIN MANŞET

12:30 : TRABZONSPOR - BURSASPOR

14:00 : DG SİVASSPOR - C. ALANYASPOR

14:30 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

15:15 : 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

15:45 : SÜPER LİG'İN GOL KRALLARI

16:00 : BEŞİKTAŞ - V. KARAGÜMRÜK

17:45 : SPOR TOTO 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ

18:15 : DG SİVASSPOR - C. ALANYASPOR

18:50 : MAÇ BAŞLIYOR

19:15 : DG SİVASSPOR - C. ALANYASPOR

21:15 : beIN SÜPER LİG

21:45 : FENERBAHÇE - A. DEMİRSPOR

23:45 : beIN SÜPER LİG

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ