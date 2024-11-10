BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

Bein Sport canlı izle! Galatasaray- Samsunspor Bein Sport özet! Taraftarlar, maç öncesinde oyuncu tercihlerini ve iki takımın sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağını heyecanla takip ediyor. Galatasaray- Samsunspor maç özeti izle! Galatasaray- Samsunspor Bein Sport özet! Galatasaray- Samsunspor maç özeti izle!

GALATASARAY - SAMSUNSPOR BEIN SPORT ÖZETİ

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Galatasaray-Samsunspor maçı, saat 16:00 başlayacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

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