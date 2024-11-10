BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
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GALATASARAY - SAMSUNSPOR BEIN SPORT ÖZETİ
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Galatasaray-Samsunspor maçı, saat 16:00 başlayacak.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji