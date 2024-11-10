BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

Fenerbahçe- Sivasspor Bein Sport özet! Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti izle! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor. Fenerbahçe- Sivasspor Bein Sport özet! Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti izle!

FENERBAHÇE-SİVASSPOR BEİN SPORT ÖZETİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede 0-0 beraberlik var.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇ CANLI İZLE