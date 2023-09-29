Beijing'de Turist Sayısında Büyük Artış Bekleniyor

Çin'in başkenti Beijing, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili döneminde turist sayısında büyük bir artış bekliyor. Kentin 12,8 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Beijing'in manzara alanlarındaki turistlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in başkenti Beijing, bu yıl 29 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasındaki Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili döneminde turist sayısında büyük bir artış bekliyor. Bu tarihler arasında kentin 12,8 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 60,8 yahut Kovid-19 öncesi 2019 yılı rakamlarına göre yüzde 21,9 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Beijing Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosu yetkilisi Zhou Weimin, Salı günü düzenlediği basın toplantısında bu ziyaretçilerin yaklaşık 5,5 milyonunun Çin'in diğer bölgelerinden geleceğini ve rakamın bir önceki yıla göre yüzde 192,4 artış anlamına geldiğini söyledi.

Başkent, tatil dönemindeki ziyaretçiler için sahnelenecek çeşitli klasik ve popüler drama ve operalar da dahil olmak üzere 2.000'den fazla kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Tatil süresince turistlerin kültürel tüketim talebini karşılamak üzere müze gibi kamuya açık mekanlar da ayarlamalar yapacak. Pek çok müze, ziyaretçi kapasitesini artırıp çalışma saatlerini uzatacak ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmek üzere çeşitli önlemler uygulayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)