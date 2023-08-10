Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan günlük yolcu sayısı rekor kırdı

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan seyahat eden günlük yolcu sayısı ilk kez 150.000'i aştı. Havalimanında 6 Ağustos'ta 155.000'den fazla seyahat gerçekleştirildi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Caoqiao İstasyonu'nda Daxing Havalimanı Ekspresi'ne binen yolcular, 10 Ocak 2020. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan seyahat eden günlük yolcu sayısı ilk kez 150.000'i aştı.

Havaalanı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, yeni rekor günlük yolcu sayısının kaydedildiği 6 Ağustos'ta, havalimanında 155.000'den fazla seyahat gerçekleştirildi.

Beijing'in en yeni havalimanı olan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı 25 Eylül 2019 tarihinde faaliyete geçti. Yaz için hava hizmetlerini artıran havalimanında, Temmuz'dan itibaren 10'dan fazla uluslararası ve bölgesel sefer yeniden başlatıldı veya ilk kez açıldı.