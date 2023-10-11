Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan 30 Milyon Yolcu Geçti

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda bu yıl 30 milyon yolcu geçtiği açıklandı. Ayrıca havalimanında 570.000 ton kargo ve posta taşındığı belirtildi. Havalimanı, faaliyete geçtiği tarihten bu yana toplam 84,55 milyon yolcu seyahati gerçekleştirdi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan ve ülkenin güneyindeki Hong Kong'a giden CZ309 sefer sayılı Çin Güney Havayolları uçağı, 17 Ocak 2023.(Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda işlem gören yolcu sayısı bu yıl 30 milyonu aştı. Havalimanından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Çarşamba sabahı itibarıyla havalimanında yaklaşık 570.000 ton kargo ve posta taşındı.

25 Eylül 2019'da faaliyete geçen havalimanı, o tarihten bu yana toplam 84,55 milyon yolcu seyahati gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 54 yerli ve yabancı havayolu şirketi, Daxing Havalimanı'ndan toplam 202 hava rotası işleterek 185 varış noktasını birbirine bağladı.