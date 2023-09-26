Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısı 82 Milyonu Aştı

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu sayısı son dört yılda 82,48 milyonu aştı. Havalimanında ayrıca 557.300 ton kargo ve posta işlem gördü.

Bir China Southern Havayolları uçağı Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan Hong Kong'a doğru havalanıyor, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu sayısı son dört yılda 82,48 milyonu aştı.

Faaliyete başlamasının dördüncü yıldönümü vesilesiyle Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, açılışından bu yana yaklaşık 557.300 ton kargo ve postanın işlemden geçtiği havalimanında ayrıca geliş ve gidiş dahil olmak üzere 682.900 uçuş kaydedildi.

Daxing Uluslararası Havalimanı, Ağustos ayı sonu itibarıyla 185 varış noktasını birbirine bağlayan 202 hava rotasını işletiyor.