Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 30 Milyonu Aştı

Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı, bu yılın Cuma günü itibarıyla 30 milyon yolcuyu aşarak rekor kırdı. Havalimanı, yaz seyahatlerinde zirve yaptığı dönemden bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı bu yıl Cuma günü itibarıyla 30 milyonu aştı.

Havalimanı, Cuma günü itibarıyla bu yıl toplam 220.000 uçuş gerçekleştirildiğini kaydetti.

Veriler, havalimanındaki uçuş ve yolcu hacimlerinin yaz seyahatlerinde zirve yaptığı dönemden bu yana en yüksek seviyelerine ulaştığını ve Ağustos'ta havalimanının günlük yolcu sayısının ortalama 169.000 olduğunu gösterdi.

Havalimanı, yaz boyunca aile ve öğrenci gruplarının seyahatlerinden kaynaklanan trafik talebi doğrultusunda yolcu sayısının ayın geri kalanında da yüksek olmasını bekliyor.