Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, nereli? Behzat Uygur filmleri ne?
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Sosyal medyada yayımladığı eğlenceli videolarla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Behzat Uygur'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, nereli? Behzat Uygur filmleri ne? Behzat Uygur hayatı ve biyografisi nedir?
Nejat Uygur'un oğlu, Zeki Uygur'un yeğenidir, Süha Uygur'un kardeşidir. Peki, Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, nereli? Behzat Uygur filmleri ne? Behzat Uygur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
BEHZAT UYGUR KİMDİR?
Behzat Uygur (21 Nisan 1963, Adana), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Nejat Uygur'un oğlu, Zeki Uygur'un yeğenidir, Süha Uygur'un kardeşidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Abisi Süheyl Uygur ile beraber tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.
FİLMOGRAFİSİ
2011 / Benimle Oynar mısın?
2005-2006 / Aşka Sürgün (Ferhat Aslan)
2003 / Hırçın Menekşe (Yağız)
2001 / Yeşil Işık
2001 / Her Şey Oğlum İçin
1996 / Bir Aşkın Bittiği Yer (Altan)
Sunuculuk yaptığı programlar;
2018 / Yaşım Kaç
2012-2013 / Yaparım Bilirsin
2011 / Kaç Para
2009 / Bak Şu Duvara
2009 / Korolar Carpışıyor
2008 / Harika Show
2008 / Amiral Battı
2007 / Şarkı Söylemek Lazım
2007 / Buzda Dans
2005-2006 / Ha Babam De Babam Show
1998-2004 / Şahane Pazar
1994-1998 / Şahane Cumartesi