Nejat Uygur'un oğlu, Zeki Uygur'un yeğenidir, Süha Uygur'un kardeşidir. Peki, Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında, nereli? Behzat Uygur filmleri ne? Behzat Uygur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

Behzat Uygur (21 Nisan 1963, Adana), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Nejat Uygur'un oğlu, Zeki Uygur'un yeğenidir, Süha Uygur'un kardeşidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Abisi Süheyl Uygur ile beraber tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

2011 / Benimle Oynar mısın?

2005-2006 / Aşka Sürgün (Ferhat Aslan)

2003 / Hırçın Menekşe (Yağız)

2001 / Yeşil Işık

2001 / Her Şey Oğlum İçin

1996 / Bir Aşkın Bittiği Yer (Altan)

Sunuculuk yaptığı programlar;

2018 / Yaşım Kaç

2012-2013 / Yaparım Bilirsin

2011 / Kaç Para

2009 / Bak Şu Duvara

2009 / Korolar Carpışıyor

2008 / Harika Show

2008 / Amiral Battı

2007 / Şarkı Söylemek Lazım

2007 / Buzda Dans

2005-2006 / Ha Babam De Babam Show

1998-2004 / Şahane Pazar

1994-1998 / Şahane Cumartesi