Behzat Ç. yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç. hangi kanalda çıkacak? - Haberler

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Behzat Ç. yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç. hangi kanalda çıkacak?

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Daha önce Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Ayça Eren, Seda Bakan, Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Behzat Ç. yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Behzat Ç hangi kanalda çıkacak? Behzat Ç. yeniden mi çekiliyor?

Yıllardır ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. yeni sezonuyla geri dönüyor. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin aynı kadro ile yine Blu TV'de yayınlanacağını söyledi. Açıklama sonrası Behzat Ç. yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda çıkacak merak edildi.

BEHZAT Ç. YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

İlk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Behzat Ç., 2019 yılında Blu TV'de seyirciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri de yine Blu TV'de olacak.

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