Yıllardır ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. yeni sezonuyla geri dönüyor. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin aynı kadro ile yine Blu TV'de yayınlanacağını söyledi. Açıklama sonrası Behzat Ç. yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda çıkacak merak edildi.

BEHZAT Ç. YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

İlk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Behzat Ç., 2019 yılında Blu TV'de seyirciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri de yine Blu TV'de olacak.

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