Behzat Ç. yeni sezon ne zaman? Sorusu, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. 2022 yılı içerisinde yayınlanacak olan dizi, son zamanlarda tekrardan merak konusu haline geldi. Peki, Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanacak?

Türk dizi tarihine damgasını vuran diziler arasında yerini alan Behzat Ç. dizisi, son zamanlarda duyurulan yeni sezon çekimleri ile izleyicilerini heyecanlandırdı. Yeni bir senaryo ile çekimlerine başlanan dizi, izleyicilerine merak uyandırdı. Birçok Behzat Ç. hayranı yeni diziyi heyecanla bekliyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanacak?

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan fragman ile birlikte birçok izleyiciyi heyecanlandıran dizinin senaristliğini Ercan Uğur üstleniyor. Adı Efsane, Ex Aşkım, Şampiyon, gibi dizilerin ve filmlerin yönetmenliğini üstlenen Devrim Yalçın, Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin de yönetmenliğini yapacak.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL FRAGMAN

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi BluTV tarafından Twitter üzerinden duyurulmuştu. Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, BluTV üzerinden yayınlanacak.