Behzat Ç. yeni oyuncu kim? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi oyuncu kadrosu! Behzat Ç. oyuncuları kimler?

Ekranların sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci sezon için onay alan dizinin yeni sezon oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Behzat Ç. yeni oyuncu kim? Behzat Ç. oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Türk dizi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve IMDB üzerinde oldukça yüksek puanlar almış, Türk polisiye dizisi Behzat Ç. serisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri tarafından yeni sezon oyuncuları araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. yeni oyuncu kim? Behzat Ç. oyuncuları kimler? İşte, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi oyuncu kadrosu!

BEHZAT Ç. KONUSU NEDİR?

Cinayet büroda sıradan bir gün geçmekteyken o sırada ekibin büroda beslediği kedi Gaspi Ç, emniyetin kantininde ölü bulunmuştur. Yapılan otopside kedinin yediği sosislerden zehirlendiği anlaşılır. Behzat, Hayalet ve Akbaba Gaspi'yi gece vakti kurumuş bir göl arazisine gömerler. Sonra orada içip sızarlar. Sabah olduğunda Akbaba, arazide cesetlerin varlığını keşfeder. Göl arazisi, Ankara'nın önde gelen inşaat firmalarından Demirdelen İnşaat'a aittir. Bu şirket özellikle kentsel dönüşüm sürecinde birçok inşaat işinde ve büyük projede imzası bulunan bir şirkettir. Şirketi yöneten Demirdelen ailesi, birçok kanlı işe bulaşmış bir ailedir. Özellikle Yücel Demirdelen, hem kendi hem de ailenin çıkarları için birçok cinayet işlemiştir. Demirdelen'ler, dönemin organize şube müdürü ve Behzat'ın akademiden arkadaşı olan Bekir Yavuz'un yakın takibindedir.

ÇEKİÇ VE GÜL: BEHZAT Ç. YENİ KONUK OYUNCU KİM?

Camdaki Kız'ın başrol oyuncularından Devrim Yakut, diziye veda ederek "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" kadrosuna dahil olacak. Yakut'un yer alacağı dizinin çekimleri ise mayıs ayında başlayacak.

BEHZAT Ç. OYUNCU KADROSU!

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Başkomiser.

Hayalet (İnanç Konukçu): Cinayet Büro'da Komiserdir.

Akbaba (Berkan Şal): Cinayet Büro'da Komiserdir.

Osman Harun Kılınç (Evliya Aykan): Cinayet Büro'da Komiserdir.

Melike (Derin Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Komiser Yardımcısı.

Belgin Ünal (Gökçe Eyüboğlu): Türkiye Cumhuriyeti Savcısıdır.

Şevket Ç. (Ege Aydan): Behzat'ın abisi.

Şule Ç. (Ayça Eren): Behzat'ın büyük kızı.

Tahsin Yılmaz (Eray Eserol): Emniyet Müdürü Yardımcısı.

Memduh Başgan (Güven Kıraç): Behzat'ın ezeli düşmanı.

Sıtkı (Önder Selen): Olay Yeri İnceleme Amiri.

Yücel Demirdelen (Mehmet Ali Nuroğlu): Demirdelen İnşaat'ın başı. Suç lideri.

Mürsel/Ateş Demirdelen (Burak Dakak): Şule'nin sevgilisi. Demirdelen'lerin en küçük ferdi.

Engin Demirdelen (Esra Ronabar): Yücel'in kardeşi.

Orhan Müdür (Emrah Elçiboğa): Ankara Emniyet Müdürü.