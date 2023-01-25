Uzun bir aradan sonra yeni bölümleriyle BluTV'de yayınlanan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Merak edilenler arasında ise Behzat Ç. Harun neden yok? Behzat Ç. Fatih Artman neden yok? soruları yer alıyor.

BEHZAT Ç. HARUN NEDEN YOK?

Behzat Ç. dizisinin izleyicileri ikiye böldüğünü söyleyen Beşikçioğlu, "Biz karakterleri çok sevdik. Kendimizden çok fazla şey koyduk. Ülkede eksik olan duyguyu tamamlama üzerinde bir efor sarf edildi. Sanırım bu da hedefine ulaştı. İzleyici tarafından da çok sevildi. Sevgisi kadar nefreti de şiddetli. Bir seyirci grubu var ki Behzat'a bayılıyor; bir seyirci grubu var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor" dedi. Fatih Artman gibi önemli karakterlere hayat veren oyuncuların yeni sezonda yer almamalarıyla ilgili de konuşan Beşikçioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu soru çok soruluyor 'Serdar abi niye yok, Ercan niye yok?' arkadaşlar 10 yıl geçti projenin üzerinden insanlar birtakım kanallara gitti ben de olamayabilirdim başkası da olmayabilirdi. Bunun altında buzağı aramaya gerek yok. Fatih oynamak istemiyor demek ki ama bizim Fatih'in kendi inisiyatifi oynasa güzel olurdu ama anlıyorum da yarattığınız karakteri 10 yıl sonra yeniden gündeme getirmek akıllı işi değildir o konuda endişe de duymuş olabilir. Güçlü oyuncu olsa güzel olur."

Çekimler sırasında babasını kaybeden Beşikçioğlu yaşadığı zor günleri de anlattı. Usta oyuncu, "Birinci haftanın sonunda babam öldü. Benim bir an önce gitmem gerekti hemen döndüm çünkü oradaki insanların motivasyonunu zedelemek istemedim. Kızımla da sahne oynuyoruz bir şey oldu ameliyat olmak zorunda kaldı. Bir taraftan Behzat Ç.'yi çekiyoruz bir taraftan Derin ameliyat oluyor. İnanç'ın da aynı şekilde çekimlerde o kadar aksaklıkları oldu ki… O yüzden benim bütün Behzat Ç. sezonları değerlidir ama bu sezonun artı bir değeri vardı" ifadelerini kullandı.

"Yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna da cevap veren Beşikçioğlu, "Mayıs, Haziran gibi çekmeye başlayacağız" dedi.

Işık'ın, "Hayalet'te neler değişti?" sorusu üzerine konuşan başarılı oyuncu İnanç Konukçu ise "Ben değiştim, oyunculuğa bakışım değişti o noktada Hayalet yazım olarak da değişti. 10 sene geçti, izledik, yaşadık, tecrübe ettik bu ister istemez bir değişim getirdi." diyerek yanıt verdi. Konukçu, "İnsanlarda eski tadı vermeyecek çekincesi var ister istemez. O bizde de vardı. Biz de çok özlemişiz… Ortaya böyle bir sezon çıktı" dedi.