Yeni serinin duyurulmasının ardından Türkiye'nin en sevilen polisiye dizileri arasında yer alan Behzat Ç. serisinin izleyicileri oldukça heyecanlı bir şekilde yeni serinin tanıtımını bekliyordu. Dizinin çekimlerinin başlaması ile birlikte seriye dair birçok video paylaşıldı. İşte Behzat Ç fragmanı İZLE! Behzat Ç :Çekiç ve Gül fragmanı yayınlandı mı? Behzat Ç :Çekiç ve Gül fragmanı izle!

Behzat Ç fragmanı izle araması, Behzat Ç. serisini seven ve merak eden izleyicilerin internet üzerinde sık sık arattığı konulardan bir tanesidir. Özellikle de yeni sezonun başlayacağının duyurulması ile birlikte merak edilen sorular artmaya başladı. BluTV'de yayınlanacak olan yeni seri hakkında birçok detay hala merak ediliyor. İşte Behzat Ç fragmanı İZLE! Behzat Ç :Çekiç ve Gül fragmanı yayınlandı mı? Behzat Ç :Çekiç ve Gül fragmanı izle!

BEHZAT Ç. FRAGMANI İZLE!

Türkiye'nin en sevilen polisiye dizilerinden bir tanesi olan Behzat Ç. birçok kişi tarafından yeni serisi heyecanla beklenen diziler arasında yer alıyordu. Daha önce seriye çekilen yeni sezon bölümleri izleyiciler tarafından yoğun eleştiri almıştı ve daha sonrasında Erdal Beşikçioğlu yeni sezona devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Yeni sezon yerine yeni bir seri olarak karşımıza çıkacak olan Behzat Ç :Çekiç ve Gül serisinin ise yeni tanıtım videosu yayınlandı!

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan fragman ile birlikte birçok izleyiciyi heyecanlandıran dizinin senaristliğini Ercan Uğur üstleniyor. Adı Efsane, Ex Aşkım, Şampiyon, gibi dizilerin ve filmlerin yönetmenliğini üstlenen Devrim Yalçın, Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin de yönetmenliğini yapacak.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi BluTV tarafından Twitter üzerinden duyurulmuştu. Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, BluTV üzerinden yayınlanacak.