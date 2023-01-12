Türkiye'nin en sevilen polisiye/dram dizilerinden birisi olan ve yayınlandığı tarihten itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizinin yeni serisi merak ediliyor ve Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm ne zaman? Behzat Ç. 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm yayınlandı mı?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu, serinin yeni bölümünü merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Televizyonda yayınlanmasının ardından yeni serisinin dijital platformlarda yer alması, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusunun araştırılmasına neden oldu. Bu nedenle yeni bölümün ne zaman, hangi tarihte yayınlanacağını merak eden izleyiciler Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusunu araştırmakta. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, geçtiğimiz ay Blu TV platformu üzerinde izleyicileri ile buluştu. Şuana kadar 6 bölümü yayınlanmış olan dizinin sezon finalinin 8. bölümde yapılacağı dizinin oyuncuları tarafından duyurulmuştu. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günü yayınlanmakta. Fakat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının 14 – 15 Ocak tarihinde yayınlanması öngörülüyor.