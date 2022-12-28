Behzat Ç. dizi serisinin yeni dizisi olarak bilinen ve yayınlandığı tarihten itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin yeni bölümü merak ediliyor ver Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu, diziye dair merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi haline geldi. İzleyiciler heyecanla yeni bölümde ne olacağını merak ediyor ve araştırıyor. Her bölümde farklı bir cinayet suçunu çözmekte olan cinayet büro elemanlarının yeni bölümdeki maceraları, izleyenlerin merak konusu oluyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicileri tarafından oldukça sevilmekte olan dizinin beşinci bölümü ise 3 Ocak Salı günü izleyicileri ile BluTV ekranlarında buluşacak. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının ise 31 Aralık veya 1 Ocak tarihinde izleyicileri ile buluşması bekleniyor.