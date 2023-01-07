Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç.'nin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül nereden izlenir? Sorusu, yeni serinin izleyicilerle buluşması ile birlikte Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Sorusuyla araştırılmaya başlandı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül nereden izlenir? Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül nereden izlenir? Sorusu, yeni serinin duyulması ile birlikte sık sık araştırılıyordu. Dizinin bölümlerinin yayınlanması ile birlikte Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Sorusu da sık sık arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yeni seride Harun karakterini canlandırmakta olan Fatih Artman'ın da olmaması sevenlerini oldukça üzmüştü. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül nereden izlenir? Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL NEREDEN İZLENİR?

Sevilen dizinin yeni sezonu 06 Aralık tarihinde BluTV platformu üzerinde izleyicileri ile buluştu. Toplamda 8 bölüm süreceği duyurulan dizinin beklenen ilgiyi gördüğü söylendi. Ayrıca Dizinin yayınlanacağı tarihin 0 ve 6 rakamlarından oluşmasının da Ankara'nın plaka kodu olduğunu düşünülüyor.