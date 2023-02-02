İnternet dizisi olarak yenilenmiş bir hikaye ile birlikte izleyicisi ile buluşan Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Sorusu merak edilmekte. Yeni bölümleri ile dikkat çeken dizi, oldukça beğeni kazanmayı başardı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor hangi platformdan, nereden izlenir?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Sorusu, sosyal medya üzerinde yayınlanan kesitler ile birlikte birçok kişinin gündemine geldi ve merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Kitaptan uyarlama olduğu bilinen dizinin yeni serisinde eski diziye göre farklı bir işleniyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor hangi platformdan, nereden izlenir?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL NEREDE YAYINLANIYOR?

Daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi olarak televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül internet üzerinde yayınlanmakta. Daha önce Behzat Ç. 4. sezonun da yer almakta olduğu BluTv platformu üzerinde dizi, izleyicileri ile buluşuyor.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 2. SEZON NE ZAMAN?

Türk dizi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve IMDB üzerinde oldukça yüksek puanlar almış, Türk polisiye dizisi Behzat Ç. serisinin yeni dizi olarak internet üzerinde yayınlanmaya başlayan Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün yeni sezonu için duyuru gerçekleştirildi. Dizinin ana karakterini canlandırmakta olan Erdal Beşikçioğlu, İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile birlikte yeni sezonun duyurusunu gerçekleştirdi.