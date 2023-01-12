Türk dizi tarihinin en sevilenleri arasında yer almakta olan Behzat Ç. serisinin yeni dizisi Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Merak ediliyor ve bu nedenle Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Sorusu araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Ücretsiz mi?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Sorusu, yeni sezonun nerede ve hangi platformda yayınlanmak olduğunu merak eden izleyiciler tarafından arama motorlarında Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Sorusu ile birlikte sık sık araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül hangi platformda yayınlanıyor? Ücretsiz mi?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL NEREDE YAYINLANIYOR?

Sevilen dizinin yeni sezonu 06 Aralık tarihinde BluTV platformu üzerinde izleyicileri ile buluştu. Toplamda 8 bölüm süreceği duyurulan dizinin beklenen ilgiyi gördüğü söylendi. Ayrıca Dizinin yayınlanacağı tarihin 0 ve 6 rakamlarından oluşmasının da Ankara'nın plaka kodu olduğunu düşünülüyor.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KAÇ BÖLÜM?

BluTV ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin yeni serisinin toplamda 8 bölüm olacağı, dizinin oyuncuları tarafından duyuruldu. Hayalet karakterini canlandırmakta olan İnanç Konukçu, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı soru cevap etkinliği ile merak edilenleri yanıtladı. Konuya ilişkin olarak sorulan "Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm?" sorusuna ise 8 olarak cevap verdi.