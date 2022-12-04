Türk dizi tarihinde önemli bir sere sahip olan Behzat Ç. dizisinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün duyurulması ile birlikte izleyiciler Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman yayınlanıyor? Sorusunu merak ediyor ve Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu ile birlikte araştırıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman yayınlanıyor? Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

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Eylül ayında çekimlerinin son bulması ile birlikte fragmanı izleyicileri ile buluşan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor ve Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman yayınlanıyor? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu da konuya ilişkin en çok merak edilen sorular arasında yerini alıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman yayınlanıyor? Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sevilen dizinin yeni serisi olan ve yeni bir hikayeyi bizlere aktaracak olan dizinin yayınlanma tarihi BluTV tarafından 06 Aralık Salı günü olarak duyuruldu. Dizinin yayınlanacağı tarihin 0 ve 6 rakamlarından oluşmasının da Ankara'nın plaka kodu olduğunu düşünülüyor.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Dizinin 4. ve son sezonu Blu Tv ekranlarında yayınlanmıştı. Yeni bir hikayeyi ele alacak olan dizi, 6 Aralık Salı günü izleyicileri ile Blu Tv ekranlarında buluşacak.