Yayınlandığı dönem birçok izleyici tarafından sevilerek takip edilmekte olan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin yeni serisi Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm? Sorusu, diziye dair merak edilenlerden. Yeni serinin kaç bölüm olacağını merak edenler, Behzat Ç. Çekiç ve Gül serisi toplam kaç bölüm, kaçıncı bölümde final olacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm? Behzat Ç. Çekiç ve Gül serisi toplam kaç bölüm, kaçıncı bölümde final olacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm yayınlandı mı?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm? Sorusu, dijital platformlarda yerini almış olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin toplamda kaç bölüm süreceğini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncuları arasında bulunan Fatih Artman'ın dizide yer almayacağı bilgisi ile izleyenleri büyük hüzne boğan yeni serinin toplamda kaç bölüm olduğu araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm? Behzat Ç. Çekiç ve Gül serisi toplam kaç bölüm, kaçıncı bölümde final olacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KAÇ BÖLÜM?

BluTV ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin yeni serisinin toplamda 8 bölüm olacağı, dizinin oyuncuları tarafından duyuruldu. Hayalet karakterini canlandırmakta olan İnanç Konukçu, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı soru cevap etkinliği ile merak edilenleri yanıtladı. Konuya ilişkin olarak sorulan "Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm?" sorusuna ise 8 olarak cevap verdi.