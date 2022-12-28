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Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun var mı? Dizinin oyuncularından heyecanlandıran açıklama!

Gündem Haberleri

Behzat Ç. serisinin yeni dizi serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Sorusu, dizinin yeni serisinde Harun karakterinin olmaması nedeniyle Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? sorusu ile araştırılan konulardan bir tanesi. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun var mı? Dizinin oyuncularından heyecanlandıran açıklama!

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Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Serinin yeni dizisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül, yayınlanacağının duyurulması ile birlikte kadroda yer alan isimler merak ediliyordu. Kadroda yer almadığı belirtilen ve önceki bölümlerde bulunmayan Harun karakterinin ilerleyen bölümlerde yer alıp, almayacağı merak konusu oldu ve Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Şeklinde akıllarda soru işareti bırakmıştı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun var mı? Dizinin oyuncularından heyecanlandıran açıklama!

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL HARUN GELECEK Mİ?

Dizide Hayalet karakterini canlandırmakta olan İnanç Konukçu tarafından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı soru/cevap etkinliği sırasında sorulan soru, görenleri heyecanlandırdı. Daha öncesinde dizi içerisinde yer alan Harun karakteri göndermeleri ise izleyiciler tarafından da oldukça beğenilmişti.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun gelecek mi? Behzat Ç. Çekiç ve Gül Harun var mı? Dizinin oyuncularından heyecanlandıran açıklama!

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Behzat Ç. Dizi Gündem Haberler

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