Sevilen dizinin yeni serisi olarak BluTV platformunda yayınlanan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm ne zaman? Merak ediliyor. 8. bölümde yaşanan olayların ardından 9. bölüm merak konusu oldu. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm var mı, nerede yayınlanıyor?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm ne zaman? Sorusu, Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisine dair en çok merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Türk dizi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve IMDB üzerinde oldukça yüksek puanlar almış dizi, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm var mı, nerede yayınlanıyor?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölümü dizinin sezon finali olarak izleyenleri ile buluşması nedeniyle 9. bölüm yerine Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün yeni sezonu için duyuru gerçekleştirildi. Dizinin ana karakterini canlandırmakta olan Erdal Beşikçioğlu, İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile birlikte yeni sezonun duyurusunu gerçekleştirdi.