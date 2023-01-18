Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, 7. bölümün izleyiciler ile buluşmasının ardından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm fragmanı İZLE! Behzat Ç. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Yeni serisi ile ilgi çekmeyi başaran dizinin son bölümü olacak olan 8. bölümün fragmanını merak edenler, Behzat Ç. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm fragmanı İZLE! Behzat Ç. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Behzat Ç. serisinin yeni dizisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül, BluTV üzerinde izleyicileri ile buluştu. Dizinin sekizinci bölümü ise 24 Ocak Salı günü izleyicileri ile BluTV ekranlarında buluşacak. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günü yayınlanmakta. Fakat Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının 22 – 23 Ocak tarihinde yayınlanması bekleniyor.