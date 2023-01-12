Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi olarak bilinen yeni dizi serisi, yayınlandığı tarih itibariyle birçok izleyici tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni bölümü merak etmekte olan izleyiciler Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm ne zaman? Behzat Ç. 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm yayınlandı mı?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm ne zaman? Sorusu, 6. bölümün izleyiciler ile buluşmasının arından sık sık internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Toplamda 8 bölüm olacağı duyurulan dizinin, final bölümünden önceki son bölüm olması nedeniyle heyecanla Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm ne zaman? Behzat Ç. 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 7. bölüm yayınlandı mı?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, geçtiğimiz ay BluTV platformu üzerinde izleyicileri ile buluştu. Şuana kadar 6 bölümü yayınlanmış olan dizinin sezon finalinin 8. bölümde yapılacağı dizinin oyuncuları tarafından duyurulmuştu. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günü yayınlanmakta. Fakat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının 14 – 15 Ocak tarihinde yayınlanması öngörülüyor.