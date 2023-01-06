Ekranların sevilen dizisi olan Behzat Ç.'nin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm ne zaman? Sorusu, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak edenler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Sorusu oluyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm yayınlandı mı?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm ne zaman? Sorusu, yeni bölümü heyecanla beklemekte olan izleyiciler tarafından gün içerisinde arama motorları üzerinde araştırılıyor. Yeni sezonu ile birlikte izleyicilerini heyecanlandıran dizinin yeni bölümü merak konusu haline geldi. Bu nedenle Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm yayınlandı mı? Sorusu da en çok araştırılan konular arasında. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm yayınlandı mı?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, geçtiğimiz günlerde BluTV üzerinde izleyicileri ile buluştu. Dizinin dördüncü bölümü ise 10 Ocak Salı günü izleyicileri ile BluTV ekranlarında buluşacak. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günü yayınlanmakta.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KAÇ BÖLÜM?

BluTV ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin yeni serisinin toplamda 8 bölüm olacağı, dizinin oyuncuları tarafından duyuruldu. Hayalet karakterini canlandırmakta olan İnanç Konukçu, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı soru cevap etkinliği ile merak edilenleri yanıtladı. Konuya ilişkin olarak sorulan "Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm?" sorusuna ise 8 olarak cevap verdi.