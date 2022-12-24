Türk dizileri arasında önemli bir sere sahip olan Behzat Ç. serisinin yeni dizi serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu, dizinini izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yeni bölümün ne zaman, hangi tarihte yayınlanacağını merak eden izleyiciler Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Soruları araştırıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Serinin yeni dizisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül, yayınlandığı tarihten itibaren izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Eski diziye nazaran ufak farklılıklarla karşımıza çıkan yeni dizinin, izleyiciler tarafından beğenildiğini ve sevildiğini söylemek de mümkün. Bu nedenle yayınlanacak olan yeni bölüm heyecanla bekleniyor ve Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, geçtiğimiz günlerde BluTV üzerinde izleyicileri ile buluştu. Dizinin dördüncü bölümü ise 27 Aralık Salı günü izleyicileri ile BluTV ekranlarında buluşacak. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günü yayınlanmakta.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğinde, Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor.