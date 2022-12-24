Türk dizileri arasında önemli bir sere sahip olan Behzat Ç. serisinin yeni dizi serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm ne zaman? Sorusu, dizinini izleyicileri tarafından araştırılıyor. Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu merak eden izleyiciler Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm fragmanı İZLE! Aramasını yapıyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm fragmanı İZLE!

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Serinin yeni dizisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül, yayınlandığı tarihten itibaren izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Eski diziye nazaran ufak farklılıklarla karşımıza çıkan yeni dizinin, izleyiciler tarafından beğenildiğini ve sevildiğini söylemek de mümkün. Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm fragmanı İZLE!

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, geçtiğimiz günlerde BluTV üzerinde izleyicileri ile buluştu. Dizinin dördüncü bölümü ise 27 Aralık Salı günü izleyicileri ile BluTV ekranlarında buluşacak. Dizinin yeni bölümleri her hafta salı günü yayınlanmakta. Fakat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.