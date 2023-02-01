Ekranların sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor. Yeni serisi ile birlikte dijital platform üzerinde izleyicisiyle buluşan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon hangi tarihte, nerede yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm var mı, nerede yayınlanıyor?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Sorusu, Çekiç ve Gül serisinin devamını merak etmekte olan izleyiciler tarafından araştırılmakta. Yeni serisi ile birlikte oldukça yoğun ilgi gören dizinin ne zaman yayınlanacağı ve yayınlanıp, yayınlanmayacağı, izleyiciler tarafından merak konusu haline geliyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon hangi tarihte, nerede yayınlanacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 2. SEZON NE ZAMAN?

Türk dizi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve IMDB üzerinde oldukça yüksek puanlar almış, Türk polisiye dizisi Behzat Ç. serisinin yeni dizi olarak internet üzerinde yayınlanmaya başlayan Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün yeni sezonu için duyuru gerçekleştirildi. Dizinin ana karakterini canlandırmakta olan Erdal Beşikçioğlu, İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile birlikte yeni sezonun duyurusunu gerçekleştirdi.

Behzat Ç.

Bu sayede izleyiciler tarafından merakla araştırılmakta olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Sorusu, BluTV ve Erdal Beşikçioğlu tarafından yapılan ortak paylaşım ile birlikte duyuruldu. Yeni Sezonda Fatih Artman'ın olmayacağı da öngörülmekte.