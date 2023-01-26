Sevilen televizyon dizisi Behzat Ç.'nin yeni internet dizisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor. Oldukça şaşırtıcı bir sezon finali ile birlikte sezon finali yapmakta olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Sorusu, geçtiğimiz günlerde yayınlanmakta olan sezon finali ile birlikte izleyiciler tarafından merak edilmeye ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Yoğun ilgi gören yeni dizinin devamı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin başrolünde oynamakta olan Erdal Beşikçioğlu tarafından sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir video ile birlikte Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon müjdesini verdi. Paylaştığı hikaye üzerinde 2. sezon müjdesini verirken henüz 2. sezon yayın tarihi belirtilmedi. Buna göre henüz 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KAÇ BÖLÜM?

BluTV ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin yeni serisinin toplamda 8 bölüm olacağı, dizinin oyuncuları tarafından duyuruldu. Hayalet karakterini canlandırmakta olan İnanç Konukçu, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı soru cevap etkinliği ile merak edilenleri yanıtladı. Konuya ilişkin olarak sorulan "Behzat Ç. Çekiç ve Gül kaç bölüm?" sorusuna ise 8 olarak cevap verdi.