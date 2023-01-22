Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç. serisinin yeni internet dizisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor. Merakla beklenen ilk sezonun tamamlanması ile birlikte akıllarda Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Sorusu yer aldı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon çıkacak mı?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından birinci sezon finalinin ardından araştırılmaya başlandı. İlk sezonu oldukça ilgi gören dizinin ikinci sezonun devam edip etmeyeceği de Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon çıkacak mı? Şeklinde araştırılmakta. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon çıkacak mı?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 2. SEZON NE ZAMAN?

Birinci sezon finali 24 Ocak tarihinde izleyicileri ile buluşacak olan dizinin yeni sezonuna dair herhangi bir duyuru gerçekleştirilmedi. Dizide "Hayalet" karakterine can vermekte olan İnanç Konukçu'nun gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği sonrasında ikinci sezonun en kısa zamanda izleyiciler ile buluşacağı tahmin ediliyor.