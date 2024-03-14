Behiye Aslan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayı Behiye Aslan kaç yaşında, nereli?
Behiye Aslan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayı Behiye Aslan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır-Bismil Belediye Başkan adayı Behiye Aslan merak ediliyor. Aslan'ın yaşının ve nereli olduğuna dair bilgiler araştırılıyor. Bu bilgilerin yanı sıra, Behiye Aslan'ın politik kariyeri gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayı Behiye Aslan oldu. Peki, Behiye Aslan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayı Behiye Aslan kaç yaşında, nereli?
BEHİYE ASLAN KİMDİR?
- Behiye Arslan, 1986 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğdu.
- İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bismil'de tamamladı. 2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
- Tarımsal alanda özel sektörde birçok çalışma yaptı.
- 2020 yılında Bismil Belediyesi'nde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı.
- Aynı zamanda evli ve iki çocuk annesi olan Arslan, belediyede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerini de yürüttü.
- Arslan, görev süresi boyunca ilçeye birçok proje kazandırdı.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Bismil Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.