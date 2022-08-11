Begüm Polat - Affettim sözleri! 'Affettim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

Begüm Polat'ın yeni şarkısı Affettim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Begüm Polat Affettim sözleri nelerdir? Begüm Polat - Affettim şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Begüm Polat - Affettim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sertan Güçlü'ye aittir.

BEGÜM POLAT - AFFETTİM ŞARKI SÖZLERİ

Affettim

Sen bu gururumu mahvettin

Artık git geri lanetli

Kalbim huzurunu kaybetti

Ama ben seni her gece affettim

***

Sen bu gururumu mahvettin

Artık git geri lanetli

Kalbim huzurunu kaybetti

Ama ben seni her gece affettim

***

Umutları doldurup at

Cebime hayallerimi koyduğum an gittin

Bu gülleri soldu mu bak

Kalbimin aynası pas olduğu an bitti

***

Ne kendini sorduğu var

Ne sevdiği var kafa dolduramam gittim

Ne yanlışı bildiğin var ne yolları dar

Ama olduramam bitti

***

Gelir mi bana ne verdi sana

Karanlığı al sokaklarına

Olur mu yara bu kalbim ama

Yön veremem yalanlarına

***

Sevindirici bu gönlüm için

Hayatımı al karanlığına

Kaybolurum belki ama

Söz veremem yalanlarına