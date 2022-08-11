Begüm Polat - Affettim sözleri! 'Affettim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...
Begüm Polat'ın yeni şarkısı Affettim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Begüm Polat Affettim sözleri nelerdir? Begüm Polat - Affettim şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Begüm Polat - Affettim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sertan Güçlü'ye aittir.
BEGÜM POLAT - AFFETTİM ŞARKI SÖZLERİ
Affettim
Sen bu gururumu mahvettin
Artık git geri lanetli
Kalbim huzurunu kaybetti
Ama ben seni her gece affettim
***
Sen bu gururumu mahvettin
Artık git geri lanetli
Kalbim huzurunu kaybetti
Ama ben seni her gece affettim
***
Umutları doldurup at
Cebime hayallerimi koyduğum an gittin
Bu gülleri soldu mu bak
Kalbimin aynası pas olduğu an bitti
***
Ne kendini sorduğu var
Ne sevdiği var kafa dolduramam gittim
Ne yanlışı bildiğin var ne yolları dar
Ama olduramam bitti
***
Gelir mi bana ne verdi sana
Karanlığı al sokaklarına
Olur mu yara bu kalbim ama
Yön veremem yalanlarına
***
Sevindirici bu gönlüm için
Hayatımı al karanlığına
Kaybolurum belki ama
Söz veremem yalanlarına