Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ardından başkanlık seçimi için başkan aday sayısı artıyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıklarını açıklamasının ardından Begüm Özkan'nın da aday olacağı söylenmekte. Aday olacak olan Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan ne iş yapmaktadır? Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan nereli ve kaç yaşındadır?

BEGÜM ÖZKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?

Begüm Özkan, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum daAşkale ilçesinde dünyaya geldi. Begüm Özkan Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite öğreniminiİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 1991 yılında TGRT kanalındaotomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Daha sonrasındaNTV ve CNN Türk'te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer aldı.

Begüm Özkan'ın yarış sporlarına karşı ilgisi olduğu biliniyor. Begüm Özkan'ın 4 yıl art arda Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulunduğu biliniyor.

Begüm ÖzkanKADİGER üyesidir. Begüm Özkan, Özhan Canaydın'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

Begüm Özkan avukattır. Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde Pazarlama A.Ş.'de görev almıştır.

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