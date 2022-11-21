Begüm Öner kimdir? Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir?
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Amasya'da yaşanan üzücü kaza sonrası açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Ören, Instagram hesabından arkadaşlarının sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Peki, Begüm Öner kimdir? Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir?
Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralı oyuncular da hastaneye kaldırdı. Kazadan sağ kurtulan eşinin yanına koşan Begüm Öner ise son durumu sesi titreyerek anlattı. Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kimdir?
BEGÜM ÖNER KİMDİR?
Doğum tarihi: 7 Mart 1989 (33 yıl yaşında), Almanya
Eşi: Ceyhun Fersoy (e. 2015)
Boy: 1,63 m
Begüm Öner, Türk oyuncudur.
Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.
2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandırdı.
2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.
Filmografi
Dayı (2004) - Özge
Bez Bebek (2007) - Petek
Melekler Korusun (2009) - Eda
Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı
Seksenler (2012-2017) - Elvan
Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah
Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve
Öğrenci İşleri (2015) - Biricik
Bir Baba Hindu (2016) - Alara
Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru
Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem
Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem
Seksenler (2019-2022) - Elvan
Ev Yapımı (2020) - Kendisi