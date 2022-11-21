Amasya'da yaşanan üzücü kaza sonrası açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Ören, Instagram hesabından arkadaşlarının sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Peki, Begüm Öner kimdir? Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir?

Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralı oyuncular da hastaneye kaldırdı. Kazadan sağ kurtulan eşinin yanına koşan Begüm Öner ise son durumu sesi titreyerek anlattı. Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kimdir?

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1989 (33 yıl yaşında), Almanya

Eşi: Ceyhun Fersoy (e. 2015)

Boy: 1,63 m

Begüm Öner, Türk oyuncudur.

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

Filmografi

Dayı (2004) - Özge

Bez Bebek (2007) - Petek

Melekler Korusun (2009) - Eda

Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

Seksenler (2012-2017) - Elvan

Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

Bir Baba Hindu (2016) - Alara

Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru

Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

Seksenler (2019-2022) - Elvan

Ev Yapımı (2020) - Kendisi