Begüm elendi mi? Survivor Begüm neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Begüm konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Begüm elendi mi? Survivor Begüm neden yok 2024?

SURVİVOR BEGÜM KİMDİR?

Yüksek öğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettiren Begüm Yücetan, 2 yıl okuduktan sonra okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Açıköğretim Fakültesinde Medya İletişimi okudu, aynı zamanda modellik yapmaktadır

BEGÜM ELENDİ Mİ?

Survivor Begüm elenmedi, yarışmaya devam ediyor.