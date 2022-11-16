Begüm Çağla Taşkın kimdir? Begüm Çağla Taşkın kaç yaşında, nereli? Begüm Çağla Taşkın İnstagram hesabı ne?
Gündem Haberleri
Oyuncu Begüm Çağla Taşkın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Begüm Çağla Taşkın kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Begüm Çağla Taşkın kimdir? Begüm Çağla Taşkın kaç yaşında, nereli? Begüm Çağla Taşkın İnstagram hesabı ne?
Begüm Çağla Taşkın, ilk oyunculuk deneyimini Çilek Zamanı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Kuruluş Osman dizisiyle adından söz ettiren Begüm Çağla Taşkınkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Begüm Çağla Taşkın kimdir? Begüm Çağla Taşkın kaç yaşında, nereli? Begüm Çağla Taşkın İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…
BEGÜM ÇAĞLA TAŞKIN KİMDİR?
Begüm Çağla Taşkın, 15 Ağustos 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir.Bursa'da doğan Taşkın, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Begüm Çağla Taşkın, ilk oyunculuk deneyimini Çilek Zamanı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Çok Güzel Hareketler 2 programında rol alan genç oyuncu, şimdiler de Kuruluş Osman dizisinde Ülgen Hatun karakterini canlandırmaktadır.