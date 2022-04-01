Bege ft. Reckol Feragat şarkı sözleri nedir merak ediliyor. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Reckol, fenomen Berkcan Güven ile iş birliği yaptı. Daha önce Harman, Gecelerin Derdi, İlerle, Nazar gibi şarkılar çıkaran Berkcan Güven, BEGE adıyla yeni bir parçanın altına daha imza attı. İşte, Bege ft. Reckol Feragat şarkı sözleri! Reckol Feragat sözleri nedir? Berkcan Güven Reckol Feragat şarkısı sözleri tam metni...

BEGE FT. RECKOL FERAGAT ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş: BEGE]



Işık gelir kafam oldu bak deli

(Itadakimasu)

Bitti, çoktan geçtik baba biz seni

Paranın peşinde koştuk biz addict

Ve vaktim yok sakın hiç arama beni

Senin sorunların umrumda değil

Dostum yok iradem kalmadı hiç

Sahte bu yaşamlar, arada kalma

İşine gelince paraya bakcan

[Verse 1: BEGE]

Kaçıca'm burdan, senin aklını alcam

Her şeyi at, "Çok değiştin Berkcan"

Kopuyo' feryat

Nakarat veryansın

Yakıyoz her yanı

A-A-AMG altımda, ver yanı

Bugün de dur neden her yarın?

İçimde şeytan var, Sukuna'yım

Tutarsız her şeyim tutunayım

Çengelköy-Beykoz hep kontak

Bütün pay bende, artık yok artık (Pa-pauw)

Kötü şan, bebek, hepsi ortağım

Yokum onlara çünkü fazla baydım or'dan

Dedikl?ri asılsız, gelip derler: "BEGE s?n de bugün nasılsın?" (Ya, ya, ya, ya)

Ters kelepçe, baby, duygularım hepsi ters kelepçe

Yolun sonu var

Ama yolum çok uzak

Ama çıkamam buradan

Bunu yapamam bu defa

Ya, yolun sonu var

Ama gitmek sonsuza

Çıkamam buradan

Bunu yapamam bu defa

Ya, ya, ya

[Verse 2: Reckol]

"Bugün içimde var..." dedi, ''...farklı bi' his'' (Ha)

Ona yeni mont aldım, antrasit (Ey, yeah)

Moncler, Louis V, dedim "Sever kesin"

Ona yok taksit hiç, dedim "Peşin" (Aow-Aow)

Sadece görmek için karma yapıp

Ediyorum ortalığı darmadağın

Elimden gelen ise bunu yapmak olur

Ner'de fark etmeden sardım onu

G-G-G-Gün doğdu ve yine göremedin

Arkama baktığımda seçemedim

Siyah mı beyaz mı? Geneli sis

Sorduğum tek soru: "Hep ya da hiç"

Kal bur'da, git'ceksek beraber gideriz

Yoksa kaybedicez yeniden hisleri

Koymuştum ortaya gerçekten kalbimi

[Çıkış: Reckol & BEGE]

Ettim feragat (Oh-o-oo)

Yine başa döndü rüya

Yeniden, doğ— (Oh-o-oo)

Ettim feragat (Feragat, wow, wow)

Yine başa döndü rüya

Yeniden doğ—

Ettim feragat (Ya)

Yeniden doğdu

Ettim feragat

Çok zor, yine başa döndü rüya

Ettim feragat

(Oggxie)

(Kachi)

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