Bege ft. Reckol Feragat şarkı sözleri! Reckol Feragat sözleri nedir? Berkcan Güven Reckol Feragat şarkısı sözleri tam metni
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Rap dünyasının yeni nesil isimlerinden olan Reckol ile fenomen isim Berkcan Güven yeni parçalarını yayınladı. Bege ft. Reckol Feragat şarkı sözleri gündemin araştırılan konuları arasında yer aldı. Berkcan Güven ve Reckol aynı isimli şarkılarının klibini de yayınladı. Peki, Reckol Feragat sözleri nedir? İşte, Berkcan Güven Reckol Feragat şarkısı sözleri tam metni...
Bege ft. Reckol Feragat şarkı sözleri nedir merak ediliyor. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Reckol, fenomen Berkcan Güven ile iş birliği yaptı. Daha önce Harman, Gecelerin Derdi, İlerle, Nazar gibi şarkılar çıkaran Berkcan Güven, BEGE adıyla yeni bir parçanın altına daha imza attı. İşte, Bege ft. Reckol Feragat şarkı sözleri! Reckol Feragat sözleri nedir? Berkcan Güven Reckol Feragat şarkısı sözleri tam metni...
BEGE FT. RECKOL FERAGAT ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş: BEGE]
Işık gelir kafam oldu bak deli
(Itadakimasu)
Bitti, çoktan geçtik baba biz seni
Paranın peşinde koştuk biz addict
Ve vaktim yok sakın hiç arama beni
Senin sorunların umrumda değil
Dostum yok iradem kalmadı hiç
Sahte bu yaşamlar, arada kalma
İşine gelince paraya bakcan
[Verse 1: BEGE]
Kaçıca'm burdan, senin aklını alcam
Her şeyi at, "Çok değiştin Berkcan"
Kopuyo' feryat
Nakarat veryansın
Yakıyoz her yanı
A-A-AMG altımda, ver yanı
Bugün de dur neden her yarın?
İçimde şeytan var, Sukuna'yım
Tutarsız her şeyim tutunayım
Çengelköy-Beykoz hep kontak
Bütün pay bende, artık yok artık (Pa-pauw)
Kötü şan, bebek, hepsi ortağım
Yokum onlara çünkü fazla baydım or'dan
Dedikl?ri asılsız, gelip derler: "BEGE s?n de bugün nasılsın?" (Ya, ya, ya, ya)
Ters kelepçe, baby, duygularım hepsi ters kelepçe
Yolun sonu var
Ama yolum çok uzak
Ama çıkamam buradan
Bunu yapamam bu defa
Ya, yolun sonu var
Ama gitmek sonsuza
Çıkamam buradan
Bunu yapamam bu defa
Ya, ya, ya
[Verse 2: Reckol]
"Bugün içimde var..." dedi, ''...farklı bi' his'' (Ha)
Ona yeni mont aldım, antrasit (Ey, yeah)
Moncler, Louis V, dedim "Sever kesin"
Ona yok taksit hiç, dedim "Peşin" (Aow-Aow)
Sadece görmek için karma yapıp
Ediyorum ortalığı darmadağın
Elimden gelen ise bunu yapmak olur
Ner'de fark etmeden sardım onu
G-G-G-Gün doğdu ve yine göremedin
Arkama baktığımda seçemedim
Siyah mı beyaz mı? Geneli sis
Sorduğum tek soru: "Hep ya da hiç"
Kal bur'da, git'ceksek beraber gideriz
Yoksa kaybedicez yeniden hisleri
Koymuştum ortaya gerçekten kalbimi
[Çıkış: Reckol & BEGE]
Ettim feragat (Oh-o-oo)
Yine başa döndü rüya
Yeniden, doğ— (Oh-o-oo)
Ettim feragat (Feragat, wow, wow)
Yine başa döndü rüya
Yeniden doğ—
Ettim feragat (Ya)
Yeniden doğdu
Ettim feragat
Çok zor, yine başa döndü rüya
Ettim feragat
(Oggxie)
(Kachi)