Beef Bourguinon tarifi! Masterchef Beef Bourguinon nedir, nasıl yapılır? Beef Bourguinon yemek tarifi! Beef Bourguinon hangi ülkenin yemeği?

Masterchef 24 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Beef Bourguinon yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Beef Bourguinon nasıl yapılır? Beef Bourguinon yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Beef Bourguinon yemek tarifi! Beef Bourguinon nasıl yapılır? Beef Bourguinon yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Beef Bourguinon tarifi oldu. Peki en güzel Beef Bourguinon yemek tarifi nasıldır? Beef Bourguinon yemeği nasıl yapılır? Beef Bourguinon için gerekli malzemeler nelerdir? Beef Bourguinon ne demektir? Beef Bourguinon nedir? Beef Bourguinon nasıl bir yemektir?

BEEF BOURGUİNON NEDİR? HANGİ BÖLGENİN YEMEĞİ?

Boeuf bourguignon veya Sığır Burginyon Fransa'nın Burgonya bölgesine ait şarap ile pişirilmiş et yemeğidir. Farklı tariflerde mantar, soğan, havuç, patates veya domuz kıyması eklenmesi önerilebilir.

BEEF BOURGUİNON NASIL YAPILIR?

Dana eti parçalarının dökme demir tencerede kırmızı şarap ve soğan, sarımsak, domuz eti kıyması ve çeşitli otlarla pişirilmesi ile hazırlanır. Kısık ateşte uzun sürede pişirilir. Bu sayede üzerine biraz un serpilmiş yemek, şarabı üzerine sindirir ve güzel bir tat alır.

Geleneksel olarak sarımsakla kızartılmış ekmek ile servis edilir. Bununla birlikte buharda haşlanmış patates, makarna veya garnitürle de servis edilebilir. Yemeğin kalitesi ise doğal olarak şarabın ve etin kalitesine bağlıdır.