Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 4 aydır kayıp olan Bedriye Kılıç bulundu mu ve Bedriye Kılıç'ı kimin öldürdüğü merak ediliyor. Bedriye Kılıç'ı kim öldürdü ve Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu sorularına yanıt aranıyor. Kılıç ailesi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istemişti. Peki, Bedriye Kılıç'ı kim öldürdü? Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu?

Bedriye Kılıç'ı kim öldürdü? Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu?

Bedriye Kılıç'ı kim öldürdü ve Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu merak ediliyor. Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan haftalarca haber alamayan aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istemişti. Bedriye Kılıç'ı kim öldürdü? Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Detaylar haberimizdedir…

BEDRİYE KILIÇ'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleriyle suçlamaları reddeden ve her fırsatta masum olduğunu söyleyen Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta karayolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dediği öğrenildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" diye cevap verdi. Polis ekipleri, Tayfur Kılıç'ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.