Bedriye Kılıç bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç olayı nedir, nerede?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunan Müge Anlı, Bedriye Kılıç konusuyla gündeme geldi. Bedriye Kılıç'ın kim olduğu, ne olduğu ve bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetler, kayıplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen program, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını ve cinayete kurban giden kişileri bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Bedriye Kılıç kimdir, ne oldu? Bedriye Kılıç'a ne oldu, bulundu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

Bedriye Kılıç'ı aramak için anne ve babası canlı yayına katıldı. 72 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç, evli ve üç çocuk sahibi. 35 yaşında olan Kılıç, 6 Temmuz Perşembe günü Konya'da kayboldu.

Mevsimlik işçi olarak görev alan Bedriye Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor.

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