Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan ve günlerce Müge Anlı'nın programında aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın son durumu merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Bedriye Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Bedriye Kılıç öldürüldü mü, neden? Katili kim? soruları aratıldı.

Bedriye Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Bedriye Kılıç öldürüldü mü, neden? Katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Bedriye Kılıç olayının detayları merak ediliyor. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan ve acılı ailesi günlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç hakkında merak edilenler Bedriye Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Bedriye Kılıç öldürüldü mü, neden? Katili kim? soruları araştırılıyor.

BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan ve günlerce Müge Anlı'nın programında aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ı boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eş Tayfur Kılıç tutuklandı. Korkunç olayda canice öldürülen kadının cesedine eşinin gösterdiği yerde bulunamadı.

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMALAR SÜRÜYOR

Tayfur Kılıç, eşi Bedriye Kılıç'ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç'ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.