6 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın acılı annesi Sona Er'in feryatları tüm Türkiye'nin yüreklerini yaktı. Peki, BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU? Bedriye Kılıç olayı nedir?

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 92 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan olayın detayları ise merak ediliyor. Peki, BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU? Bedriye Kılıç olayı nedir?

BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'tan günlerdir haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Belediyede çalışan Bedriye Kılıç'ın, kiraz festivalinde yapılan röportajda ekrana çıktığı için eşi ile tartıştığı ortaya çıktı. İddiaların odağındaki eşi canlı yayına katıldı .Eşi ile aralarında geçen tartışmayı anlatan Tayfur Kılıç, eşini tartıştıktan sonra eve almadığını söyledi. Bedriye Hanım'ın ailesi, kızlarının kaybından eşi Tayfur'u sorumlu tuttu. Tayfur Kılıç ise eşinin başka birisine kaçtığını düşündüğünü söyledi.

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün, Tayfur Kılıç'ın eşini aramak yerine arabasına tamir etmeye götürmesi kafaları karıştırdı.

BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

Görgü tanıkları teker teker yayına katılıp Tayfur Kılıç hakkında bildiklerini anlattı. Tayfur Kılıç, eşi Bedriye kılıç ailesinin evine sığındı diye ailesinin evini bile silahla bastığı iddialar arasındaydı.

Bedriye Kılıç'ı tanıyan herkes kendi isteği ile çocuklarını bırakıp gitmeyeceğinin altını özellikle çizdi. Kıskanç kocanın eşi kaybolduktan sonra aramaması kafa karıştırıcıydı.

Yayına bağlanan bir kişi çarpıcı bir iddiada bulundu. Tayfur Kılıç'ın sarhoşken arkadaşlarına; "Çimen derede kör bir kuyu var oradan yakında zamanda bir ceset çıkacak." dediğini iddia etti. Tayfur Kılıç'ın olay günüyle ilgili çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir emare bulunmuyor.