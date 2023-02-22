Bedrana filmi nerede çekildi? Bedrana konusu ne, oyuncuları kim? Bedrana kaç yılında çekildi?

Eski yapım filmlerden biri olan Bedrana günümüzde ara sıra ekranlarda yer alıyor. Film severler ise Bedrana filminin detaylarını merak etti. Peki, Bedrana filmi nerede çekildi? Bedrana konusu ne, oyuncuları kim? Bedrana kaç yılında çekildi?