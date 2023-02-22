Bedrana filmi nerede çekildi? Bedrana konusu ne, oyuncuları kim? Bedrana kaç yılında çekildi?
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Eski yapım filmlerden biri olan Bedrana günümüzde ara sıra ekranlarda yer alıyor. Film severler ise Bedrana filminin detaylarını merak etti. Peki, Bedrana filmi nerede çekildi? Bedrana konusu ne, oyuncuları kim? Bedrana kaç yılında çekildi?
Ekranlarda ara sıra gördüğümüz Bedrana filmi merak konusu oldu. Filmi izleyen vatandaşlar filmin detaylarını arama motorlarında Bedrana filmi nerede çekildi? Bedrana konusu ne, oyuncuları kim? Bedrana kaç yılında çekildi? soruları ile arattı. İşte detaylar...
Bedrana, Süreyya Duru'nun yönetmenliğini üstlendiği 1974 çıkışlı Türk filmidir. Filmin çekimleri ise Elazığ'da yapılmıştır.
Bekir Yıldız'ın romanından uyarlanmış olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toprak ve insan ilişkilerini konu almaktadır.
- Perihan Savaş - Bedrana
- Aytaç Arman - Davut
- İhsan Yüce - Hamza
- Tuncer Necmioğlu - Ağa
- Talat Gözbak - Bedrana nın Babası
- Sırrı Elitaş - Ali
- Esin Karakaya
- Sabahat Işık - Bedrana nın Annesi
- Reşit Çıldam - Köylü
- Zülfikar Divani - Kahya
- Fahri Aktürk - Şahan