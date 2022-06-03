BEDO Konuşamadım şarkı sözleri! Bedo Konuşamadım sözleri nedir? KONUŞAMADIM dinle! Şarkı sözleri tam metni - Haberler

BEDO Konuşamadım şarkı sözleri, merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin yeni çıkan şarkılar kısmında yer alan ve kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan BEDO Konuşamadım şarkısının sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Bedo Konuşamadım sözleri, KONUŞAMADIM dinle! Şarkı sözleri tam metni

BEDO KONUŞMADIM ŞARKI SÖZLERİ

Konuşamadım kimselere,

Lafın geçti her masada,

Şu bardağın ta dibindeyim senin umrun olmasa da,

Beni sadece kaybetti buna gözleri dolmasada,

Seni her gece affettim bana yeni bi gün olmasada.

*

Dönemem görsem sana doğru,

Söylediklerim yalan oldu.

Kaldım sadece yarım,

Silemediklerimle doldum.

*

Dönemem görsem sana doğru,

Söylediklerim yalan oldu.

Kaldım sadece yarım,

Silemediklerimle doldum.

*

Soruyorum hep yine kendime zaten,

Okunuyo bu kalbe galiba lanet.

Dedim ona unutalım ya da sabret,

Bütün hesevesini kaybet.

*

Soruyorum hep yine kendime zaten,

Okunuyo bu kalbe galiba lanet.

Dedim ona unutalım ya da sabret,

Bütün hesevesini kaybet.

*

Konuşamadım kimselere,

Lafın geçti her masada,

Şu bardağın ta dibindeyim senin umrun olmasa da,

Beni sadece kaybetti buna gözleri dolmasada,

Seni her gece affettim bana yeni bi gün olmasada.

*

Canım yandı bu yangınlarda,

Yarım kaldık bu şarkılarda.

Döner miyiz ki korkularla,

Gözlerim hep en arkalarda.

*

Seviyorum demek mi çokça saçma,

Yoksa bu kalbin zaafımı kaçmak.

Nasıl istemem mutlu kalmak,

Yeniden sana doğmak.

*

Konuşamadım kimselere,

Lafın geçti her masada,

Şu bardağın ta dibindeyim senin umrun olmasa da,

Beni sadece kaybetti buna gözleri dolmasa da,

Seni her gece affettim bana yeni bi gün olmasa da.

Haberler.com - Gündem