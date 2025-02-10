Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

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Bedirhan Durak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa mı etti?

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Adana Demirspor'un başkanı Bedirhan Durak'ın istifa ettiği iddiaları gündeme geldi. Durak'ın kim olduğu ve istifa durumuna dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Bedirhan Durak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa mı etti? İşte detaylar!

Adana Demir spor Başkanı Bedirhan Durak, son günlerde istifa haberiyle gündeme geldi. Taraftarlar ve spor severler, "Bedirhan Durak kimdir?" ve "Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa mı etti?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, Bedirhan Durak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa mı etti? Detaylar haberimizde...

BEDİRHAN DURAK KİMDİR?

Bedirhan Durak, 6 Ekim 2024 tarihinde Adana Demirspor'un yeni başkanı olarak göreve gelen bir iş insanı ve spor yöneticisidir. Durak, Adana Demirspor'un Yönetim Kurulu üyesi olarak uzun yıllar kulübün içinde aktif bir rol oynamış ve takımın başarısı için önemli katkılarda bulunmuştur.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI BEDİRHAN DURAK İSTİFA MI ETTİ?

10 Şubat 2025 tarihinde, Adana Demirspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta yaşanan olayların ardından Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Bedirhan Durak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa mı etti?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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